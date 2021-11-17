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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımına deplasmanda 82-73 yenildi.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımına deplasmanda 82-73 yenildi.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 22-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta 27 sayı bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 43-41 önde gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren İtalyan temsilcisi, final periyoduna 61-51 skor avantajıyla girdi.

Parkeden 82-73 mağlup ayrılan Darüşşafaka, gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

Darüşafaka'nın ABD'li oyuncusu Wayne McCullough 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Nathan Boothe 16, Troy Caupain ve Gabriel Olaseni 10'ar sayıyla oynadı.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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