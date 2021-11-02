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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Boris Krejic (Slovenya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Andrei Sharapa (Belarus)Beşiktaş Icrypex: Bluiett 21, Lawson 17, Furkan Haltalı 4, Reaves 7, Whitehead 16, Yağız Aksu 3, Egehan Arna 5, Ercan Osmani 6, Mehmet Yağmur, Hollis-Jefferson 3Rytas:...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Boris Krejic ( Slovenya ), Sergii Zashchuk ( Ukrayna ), Andrei Sharapa ( Belarus )

Beşiktaş Icrypex: Bluiett 21, Lawson 17, Furkan Haltalı 4, Reaves 7, Whitehead 16, Yağız Aksu 3, Egehan Arna 5, Ercan Osmani 6, Mehmet Yağmur, Hollis-Jefferson 3

Rytas: Buva 12, Kariniauskas 5, Radzevicius 13, Butkevicius 4, Normantas 18, Smith 5, Girdziunas 13, Ndour 9, Adomavicius

1. Periyot: 22-6

Devre: 44-27

3. Periyot: 55-48

Normal süre: 69-69

1. Uzatma: 74-74

5 faulle çıkanlar: 33.12 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex), 49.04 Butkevicius (Rytas Vilnius)

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. maçında Litvanya temsilcisi Rytas'ı 2 uzatma sonunda 82-79 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da tutuk başlarken 5. dakika 6-4 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle geçildi. Periyodun ikinci yarısında performansını artıran Beşiktaş, ilk çeyreği 22-6 üstün bitirdi.

Müsabakanın ikinci çeyreği dengeli geçerken konuk takım hücumda ilk periyoda oranla daha iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş Icrypex, devre arasına 44-27 önde girdi.

Üçüncü periyotta daha iyi oynayan taraf Litvanya temsilcisi oldu. Beşiktaş'a sadece 11 sayı şansı veren Rytas, bulduğu 21 sayıyla farkı 7 sayıya çekti ve son çeyreğe siyah-beyazlıların 55-48'lik üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte rakibinin hücumdaki etkili oyununu durdurmakta zorlanan Beşiktaş, bitime 3 saniye kala rakibinin 69-69 beraberliği bulmasını önleyemedi ve maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma bölümü 74-74'lük beraberlikle bitince karşılaşma ikinci kez uzadı. Son uzatma bölümünü daha iyi geçiren Beşiktaş Icrypex, müsabakayı 82-79 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 2. galibiyetini alırken, Rytas 2. kez mağlup oldu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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