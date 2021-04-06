Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 90-71 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 90-71 yendi.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, Holon Toto Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-27 önde kapatırken, soyunma odasına da 48-44 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Bursa ekibi, üçüncü çeyreğini 68-58 önde tamamladığı karşılaşmayı 90-71 kazandı.

Sekizli finale kalmayı daha önce garantileyen Hapoel Unet-Credit Holon ikinci yenilgisini alırken, TOFAŞ da ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya