Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Antonio Conde (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo (İspanya)Türk Telekom: Johnson 10, Dekker 5, Foster 9, Wiltjer 24, O'Bryant 9, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 10, Samet Geyik 9AEK: Moreira 4, Langford 11, Maciulis 8, Katsivelis 2, Lojeski, Macon 12,...

Salon: Ankara

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo (İspanya)

Türk Telekom: Johnson 10, Dekker 5, Foster 9, Wiltjer 24, O'Bryant 9, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 10, Samet Geyik 9

AEK: Moreira 4, Langford 11, Maciulis 8, Katsivelis 2, Lojeski, Macon 12, Jankovic, Chrysikopoulos 6, Zisis, Moraitis 3, Mavroeidis 2, Moses 18

1. periyot: 18-17

Devre: 39-36

3. periyot: 55-46

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, Yunanistan'ın AEK takımını 78-66 mağlup etti.

Türk Telekom gruptaki 2. galibiyetini alırken, AEK ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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