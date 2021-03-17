Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

17.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:04
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti.

Holon Toto Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-8 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-27 üstün girdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 54-50 önde geçtiği karşılaşmadan 72-63 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Raymar Morgan, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Hapoel Unet-Credit Holon ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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