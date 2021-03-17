Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

17.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, konuk ettiği Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'a 84-71 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, konuk ettiği Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'a 84-71 yenildi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Nizhny Novgorod, 26-17 önde tamamladı. Rusya temsilcisi, soyunma odasına da 47-35 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında skordaki üstünlüğünü sürdüren Nizhny Novgorod, son çeyreğine 69-49 önde girdiği karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Nizhny Novgorod'da ise Kasey Shepherd ve Anton Astapkovich, 19'ar sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki üçüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini yaşadı. Nizhny Novgorod ise ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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