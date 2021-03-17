Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

17.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:26
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımına 77-75 mağlup oldu.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımına 77-75 mağlup oldu.

Palazzetto Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 22-15 önde geçerken, soyunma odasına 38-38'lik eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta daha etkili olan Happy Casa Brindisi, son bölüme 65-54 üstün girdi. TOFAŞ, final periyodunda aradaki farkı kapatsa da mücadeleyi 77-75 kaybetti.

TOFAŞ, gruptaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. İtalyan ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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