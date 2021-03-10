Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

10.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:57
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 16-12 önde tamamlayan AEK, soyunma odasına 38-31 üstün gitti.

Son periyoda 57-46 önde giren ev sahibi ekip, salondan 74-65 galip ayrıldı.

AEK'dan Daryl Macon 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Türk Telekom'dan Nick Johnson ve Kyle Wiltjer 14'er sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Türk Telekom, grupta ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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