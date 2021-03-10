Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

10.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:46
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu İtalya ekibi Happy Casa'ya 83-79 yenildi.

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu İtalya ekibi Happy Casa'ya 83-79 yenildi.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanan maça iyi savunma yaparak başlayan Happy Casa, ilk çeyreğini 17-10 önde kapattığı karşılaşmanın devre arasına 35-32 üstünlükle girdi.

İkinci devrede hücumda iyi organize olarak aradaki farkı yeniden açan İtalya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 65-49 önde geçtiği karşılaşmadan 83-79 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, ev sahibi takım adına 23 sayı üreten Darius Thompson oldu.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, grubunda ilk yenilgisini yaşarken, Happy Casa ise ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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