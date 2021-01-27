Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 6, M'Baye 23, Morgan 20, Metecan Birsen 3, Mahir Ağva 8, Semih Erden 3, Henry 5, Kennedy 1, Nusret Yıldırım

Bilbao Basket: Balvin 13, Brown 12, Miniotas 6, Reyes 14, Rouselle 3, Jenkins 10, Kulboka 2, Betolaza, Anjos, Huskic 6, Kljajic 10, Rodriguez

1. periyot: 20-19

Devre: 44-30

3. periyot: 71-46

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 85-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını play-off grup aşamasına yazdırdı.

İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada konuk ekip, Jenkins ve Kljajic'le etkili olsa da Pınar Karşıyaka ilk periyodu 20-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında 21-20 üstünlük kuran rakibi karşısında özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla 14-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: 34-21. Aradaki farkı 15 sayıya (39-24) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip devreyi 44-30 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta M'Baye ve Morgan'ın sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya kadar (59-40) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 25 sayı farkla 71-46 üstün tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, rakibinin farkı azaltmasına rağmen müsabakayı 85-76 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz