Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

26.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:44
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)Türk Telekom: Baldwin 13, Dekker 16, Eric 21, Johnson 18, Wiltjer 15, Can Korkmaz 9, Erdi Gülaslan, Göktug Baş 2Igokea: Atic 16, Carmichael 18, Clemmons 12, Ilic 2, Josilo 5, Gray 7,...

Salon: Ankara

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Türk Telekom: Baldwin 13, Dekker 16, Eric 21, Johnson 18, Wiltjer 15, Can Korkmaz 9, Erdi Gülaslan, Göktug Baş 2

Igokea: Atic 16, Carmichael 18, Clemmons 12, Ilic 2, Josilo 5, Gray 7, Talic 10, Jovanovic 11, Fundic 3, Pot 2

1. Periyot: 25-27

Devre: 55-46

3. Periyot: 72-71

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, G Grubu'ndaki son maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea'yı 94-86 yendi.

Türk Telekom'dan Eric, 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Türk Telekom, grubunu lider tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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