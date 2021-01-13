Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

13.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:30
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.

Dijon kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-10 üstün tamamlayan TOFAŞ, devreyi de 53-31 önde bitirdi. Müsabakada üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-42 galip tamamladığı müsabakada rakibini 90-61 mağlup etti.

TOFAŞ'ın 5. maçta 3. galibiyetine ulaştığı grupta JDA Dijon 2. yenilgisini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 02:30:38. #1.15#
title