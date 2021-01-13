Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
13.01.2021 02:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:30
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.
Dijon kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-10 üstün tamamlayan TOFAŞ, devreyi de 53-31 önde bitirdi. Müsabakada üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-42 galip tamamladığı müsabakada rakibini 90-61 mağlup etti.
TOFAŞ'ın 5. maçta 3. galibiyetine ulaştığı grupta JDA Dijon 2. yenilgisini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz