Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

23.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:18
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım Türk Telekom oldu.

İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.

Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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