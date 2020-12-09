Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

09.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:07
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Alman kulübü Brose Bamberg'e 83-82 yenildi.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Alman kulübü Brose Bamberg'e 83-82 yenildi.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-20 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına ise 43-42 üstünlükle gitti. 3. periyot sonunda farkı yeninden 6 sayıya (69-63) çıkaran Brose Bamberg, büyük heyecana sahne olan 4. çeyreğin ardından karşılaşmayı 83-82 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Brose Bamberg ise 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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