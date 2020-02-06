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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u deplasmanda 90-89 yendi.

06.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:22
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u deplasmanda 90-89 yendi.

Türk Telekom, Strasbourg kentinde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde kapattı. Başkent temsilcisi, 3. çeyreği de 65-64 üstün durumda geçip, müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türk Telekom, 11. galibiyetini alıp, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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