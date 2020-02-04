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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 88-47 yenildi.

04.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:50
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Sompo Sigorta Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karşılaşmasında temsilcisi JDA Dijon'a 88-47 yenildi.

Fransa'nın Dijon şehrindeki Jean-Michel Geoffroy Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk çeyreği 16-13, ilk yarıyı ise 40-25 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte 20-2'lik üstünlük kuran JDA Dijon, son çeyreğe 60-27 önde girdi. Son bölümde de etkile oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, mücadeleden 88-47 galip ayrıldı.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım 7. mağlubiyetini alırken, JDA Dijon grubu 9 galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA
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