Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 13. hafta maçında Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'a deplasmanda 89-64 yenildi.

29.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:16
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 13. hafta maçında Rusya temsilcisi 'a deplasmanda 89-64 yenildi.

Nagorny Kültür ve Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Nizhny Novgorod, üçüncü çeyreği 70-41 önde bitirdi. Gaziantep Basketbol, final periyodunda oyunu dengelese de ev sahibi takım karşılaşmadan 25 sayı farkla 89-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 8. galibiyetini alan Nizhny Novgorod, son hafta öncesi play-off'lara kalmayı garantiledi. Gaziantep Basketbol ise gruptaki 10. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler