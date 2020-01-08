Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

08.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:16

Salon: Ankara

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Erez Gurion (İsrail), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Türk Telekom: Johnson 6, Hunter 18, Metin Türen 9, Fall 11, Campbell 6, Wiltjer 27, Muhammed Baygül 15, Şafak Edge, Egemen Güven, Enes Taşkıran

Lietkabelis: Sakic 13, Lipkevicius 15, Sajus 7, Dimsa 7, Paulius Valinskas 17, Normantas 8, Maldunas 2, Kuksiks 12, Olujobi 2, Marius Valinskas

1. Periyot: 21-19

Devre: 44-38

3. Periyot: 64-60

Beş faulle çıkan: 39.59 Lipkevicius (Lietkabelis)

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 92-83 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda dış atışlarda etkili olan Lietkabelis, 7. dakikada 19-13'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümde hücumda iyi bir performans sergileyen Türk Telekom, Wiltjer, Hunter, Muhammed Baygül ve Fall'un basketleriyle 8-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta 28-23 geri düşmesine rağmen yine toparlanmasını bilen Türk Telekom, skora denge getirdi: 28-28. Periyodun son 3 dakikasına Fall'un smaç basketiyle 34-32 önde giren Türk temsilcisi, tempoyu daha da yükselterek skoru 41-33 yaptı. Türk Telekom, soyunma odasına 44-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı bire (44-43) indiren rakibine 7-0'lık seriyle (51-43) cevap veren Türk Telekom, Litvanya temsilcisine mola aldırdı. Molanın ardından toparlanan ve farkı yeniden eriten Lietkabelis, 27. dakikada Sajus'un basketiyle skoru eşitledi: 53-53. Türk Telekom, Normantas'ın basketlerine engel olamayarak 58-56 yenik duruma düşmesine rağmen üçüncü çeyreği 64-60 üstün geçmesini bildi.

Final periyodunun ilk bölümünde iyi savunma yapan Türk Telekom, 36. dakika içinde 14 sayılık farka ulaştı: 76-62. Karşılaşmayı 92-83 kazanan Türk Telekom, grupta 7. galibiyetini elde etti.

Maçın en skorer oyuncusu ise 27 sayıyla Türk Telekom'dan Wiltjer oldu.

Kaynak: AA