Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 92-84 yenildi.

08.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:34
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Teksüt Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 92-84 yenildi.

Burgos kentindeki Pabellon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi ekibin 26-20'lik üstünlüğüyle geçildi, ancak Teksüt Bandırma devreyi 49-44 önde tamamladı.

3'üncü çeyrek sonunda 8 sayı farkla (73-65) öne geçen San Pablo Burgos, karşılaşmayı da 92-84 kazandı.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma gruptaki 6'ncı mağlubiyetini, San Pablo Burgos ise 6'ncı galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler