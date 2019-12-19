Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine 92-89 yenildi.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine 92-89 yenildi.
Palasport Roberta Serradimigni Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 26-23 önde kapatan İtalyan ekibi, devreyi de 47-38 üstün tamamladı.
Maçın üçüncü periyodunda toparlanan ve final periyoduna 66-64 önde giren Türk Telekom, üstünlüğünü koruyamadı ve İtalya temsilcisi sahadan 92-89 galip ayrıldı.