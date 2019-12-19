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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine 92-89 yenildi.

19.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:14
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda , deplasmanda 'nın Dinamo Sassari ekibine 92-89 yenildi.

Palasport Roberta Serradimigni Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 26-23 önde kapatan İtalyan ekibi, devreyi de 47-38 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda toparlanan ve final periyoduna 66-64 önde giren Türk Telekom, üstünlüğünü koruyamadı ve İtalya temsilcisi sahadan 92-89 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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