Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

19.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:12
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Sompo Erkek Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyodu 22-21 üstün tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta devreyi 44-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili bir performans gösteren ve 4'üncü periyoda 56-53'lük skorla önde giren Casademont Zaragoza, sahadan 80-73 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından grubundaki 6'ncı yenilgisini elde etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler