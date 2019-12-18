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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Gintaras Maciulis (Litvanya)Teksüt Bandırma: Smith 11, Prewitt 18, Furkan Haltalı 1, Rıdvan Öncel 11, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 25, Hummer 11Telenet Giants: Klassen 10, Vanwijn...

18.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:58
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Wojciech Liszka (), Zdravko Rutesic (), Gintaras Maciulis ()

Teksüt : Smith 11, Prewitt 18, Furkan Haltalı 1, Rıdvan Öncel 11, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 25, Hummer 11

Telenet Giants: Klassen 10, Vanwijn 15, Bleijenberg, Rogiers 6, Kesteloot 8, Dutzinski 8, Faye 13, Donkor 7, Rupnik 14

1. Periyot: 26-18

Devre: 50-42

3. Periyot: 66-63

BALIKESİR(AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Belçika temsilcisi Telenet Giants takımını 89-81 mağlup etti.

Kaynak: AA
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