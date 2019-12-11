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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 8. haftasında Gaziantep Basketbol, Yunanistan ekibi Peristeri Winmasters'e deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

11.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:08
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 8. haftasında , ekibi Peristeri Winmasters'e deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

Peristeri Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-21 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-40 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 69-64 galip bitiren Yunanistan temsilcisi mücadeleyi 87-79 kazandı.

Kaynak: AA
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