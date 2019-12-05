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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.

05.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:02
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Basketbol, deplasmanda 'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.

Bar kentindeki Topolica Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-15, devreyi 43-34 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mornar, üçüncü çeyreğini 63-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol gruptaki 5. mağlubiyetini yaşarken, Mornar ilk kez galip geldi.

Kaynak: AA
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