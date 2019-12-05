Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.
Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-15, devreyi 43-34 önde kapattı.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mornar, üçüncü çeyreğini 63-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-77 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol gruptaki 5. mağlubiyetini yaşarken, Mornar ilk kez galip geldi.