Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.
Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.
Etkili oyununu 2. yarıda da devam ettiren Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 68-58 galip durumda geçip, müsabakayı 96-76 kazandı.
Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda üçüncü galibiyetine ulaşırken, EB Pau-Lacq-Orthez ise beşinci mağlubiyetini aldı.