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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA'yı deplasmanda 81-73 mağlup etti.

13.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:04
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Teksüt , temsilcisi RASTA'yı deplasmanda 81-73 mağlup etti.

Almanya'nın Vechta kentindeki RASTA Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 18-13 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 39-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını açan Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 60-51 galip durumda geçip, müsabakayı 81-73 kazandı.

Teksüt Bandırma adına 20 sayı üreten Tyler Kalinoski, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda ikinci galibiyetine ulaşırken, RASTA ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
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