Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol kulübü BAXI Manresa'ya 80-75 yenildi.

07.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:32
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol kulübü BAXI Manresa'ya 80-75 yenildi.

Manresa kentindeki Nou Congost Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 18-13 üstünlükle geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 39-34 önde gitti.

BAXI Manresa, 3. çeyrekte 55-54 öne geçti ve karşılaşmayı 80-75 kazandı.

Türk Telekom, gruptaki ilk mağlubiyetini, BAXI Manresa ise 3. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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