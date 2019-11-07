Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.

07.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:30
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 3. mağlubiyetini yaşadı. Happy Casa ise 2. galibiyetini aldı.

Brindisi kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde tamamlayan Happy Casa, soyunma odasına 41-35 üstün girdi.

Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 11 sayılık avantajla (61-50) geçtiği müsabakadan 84-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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