Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 3. mağlubiyetini yaşadı. Happy Casa ise 2. galibiyetini aldı.
Brindisi kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde tamamlayan Happy Casa, soyunma odasına 41-35 üstün girdi.
Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 11 sayılık avantajla (61-50) geçtiği müsabakadan 84-72 galip ayrıldı.