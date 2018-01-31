Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Gaziantep Basketbol: Armand 17, Rudd 9, Carter 9, Orhan Haciyeva 2, Miller 16, Kadir Bayram 4, Freimanis, Can Uğur Öğüt 8, Erol Can Çinko 2

MHP Riesen: Walkup 10, Evans 19, Johnson 18, McNeilly 3, Waleskowski 4, McCray 2, Sears 2, Geske, Koch, Cook 14

1. Periyot:

9-18

Devre: 30-34

3. Periyot: 48-55

5 faulle çıkanlar: 39.46 Rudd, 39.51 Orhan Haciyeva (Gaziantep Basketbol)

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 72-67 yenildi.

Ev sahibi ekibin pota altından boş döndüğü

ilk periyodun 5 dakikalık bölümünü 9-5 önde tamamlayan MHP Riesen, ilk çeyreği

18-9 önde kapadı.

İkinci periyotta da top kayıplarıyla

başlamasına rağmen Rudd, Carter ve Miller'in dış

atışlarıyla çabuk toparlanan Gaziantep Basketbol, farkı eritse de devreyi 34-30

geride tamamladı.

Maçın 3. çeyreğinde etkili olan MHP Riesen, 25. dakikada farkı 14 sayıya (48-34) çıkardı. Ev sahibi ekip, periyodun kalan dakikalarından yeniden toparlanmaya başlayıp rakibini yakalamaya çalışsa da MHP Riesen, son çeyreğe 55-48 önde girdi.

Etkili oyununu son çeyreğe de taşıyan ev sahibi ekip, maçın son 7 dakikasına girilirken Orhan Haciyeva'nın sayısıyla uzun bir aranın ardından ilk kez öne geçti (56-55). Karşılıklı sayılarla devam eden maçın son dakikalarında rakibinin pota altındaki kayıplarını sayıya çeviren MHP Riesen, salondan 72-67 galip ayrıldı.



96

800x600

Normal

0



false

false

false

EN-US

JA

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name: "Table Normal";

mso-tstyle-rowband-size: 0;

mso-tstyle-colband-size: 0;

mso-style-noshow: yes;

mso-style-priority: 99;

mso-style-parent: "";

mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin: 0cm;

mso-para-margin-bottom: .0001pt;

mso-pagination: widow-orphan;

font-size: 10.0pt;

font-family: "Times New Roman";}