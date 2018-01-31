Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Sebastien Clivaz (İsviçre)Gaziantep Basketbol: Armand 17, Rudd 9, Carter 9, Orhan Haciyeva 2, Miller 16, Kadir Bayram 4, Freimanis, Can Uğur Öğüt 8, Erol Can Çinko 2MHP Riesen: Walkup 10, Evans 19, Johnson...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Gaziantep Basketbol: Armand 17, Rudd 9, Carter 9, Orhan Haciyeva 2, Miller 16, Kadir Bayram 4, Freimanis, Can Uğur Öğüt 8, Erol Can Çinko 2
MHP Riesen: Walkup 10, Evans 19, Johnson 18, McNeilly 3, Waleskowski 4, McCray 2, Sears 2, Geske, Koch, Cook 14
1. Periyot:
9-18
Devre: 30-34
3. Periyot: 48-55
5 faulle çıkanlar: 39.46 Rudd, 39.51 Orhan Haciyeva (Gaziantep Basketbol)
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 72-67 yenildi.
Ev sahibi ekibin pota altından boş döndüğü
ilk periyodun 5 dakikalık bölümünü 9-5 önde tamamlayan MHP Riesen, ilk çeyreği
18-9 önde kapadı.
İkinci periyotta da top kayıplarıyla
başlamasına rağmen Rudd, Carter ve Miller'in dış
atışlarıyla çabuk toparlanan Gaziantep Basketbol, farkı eritse de devreyi 34-30
geride tamamladı.
Maçın 3. çeyreğinde etkili olan MHP Riesen, 25. dakikada farkı 14 sayıya (48-34) çıkardı. Ev sahibi ekip, periyodun kalan dakikalarından yeniden toparlanmaya başlayıp rakibini yakalamaya çalışsa da MHP Riesen, son çeyreğe 55-48 önde girdi.
Etkili oyununu son çeyreğe de taşıyan ev sahibi ekip, maçın son 7 dakikasına girilirken Orhan Haciyeva'nın sayısıyla uzun bir aranın ardından ilk kez öne geçti (56-55). Karşılıklı sayılarla devam eden maçın son dakikalarında rakibinin pota altındaki kayıplarını sayıya çeviren MHP Riesen, salondan 72-67 galip ayrıldı.
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