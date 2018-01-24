Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımını 103-91 yendi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımını 103-91 yendi.
Ventspils kentindeki Olimpiyat merkezinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-21 önde geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 47-42 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 78-68 önde tamamlayan Gaziantep temsilcisi, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-91 kazandı.
Gaziantep Basketbol, bu sonuçla grupta 4. galibiyetini alırken, ev sahibi takım ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
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