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Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımını 103-91 yendi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Letonya'nın Ventspils takımını 103-91 yendi.

Ventspils kentindeki Olimpiyat merkezinde oynanan maçta ilk çeyreği 28-21 önde geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 47-42 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 78-68 önde tamamlayan Gaziantep temsilcisi, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-91 kazandı.


Gaziantep Basketbol, bu sonuçla grupta 4. galibiyetini alırken, ev sahibi takım ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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