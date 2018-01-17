Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Tomislav Vovk (Hırvatistan)

Gaziantep Basketbol: Armand 19, Rudd 31, Carter 14, Miller 13, Balazic 6, Haciyeva, Kadir Bayram 4, Freimanis 4, Can Uğur Öğüt 2, Erol Can Çinko 5

Neptunas: Fields 4, Kisielius 5, Seibutis 26, Zelionis 28, Galdikas 14, Johnson 8, Delininkaitis 7, Jucikas, Sulskis 2

1. Periyot: 27-12

Devre: 46-33

3. Periyot: 71-58

Normal süre: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 34.13 Delininkaitis, 40.15 Galdikas, 44.43 Kisielius (Neptunas), 43.17 Miller (Gaziantep Basketbol)

Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı normal süresi 85-85 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında 98-94 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Rudd'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Ev sahibi ekip, Miller ve Balazic'in de skora katkısıyla ilk periyodu 15 sayı farkla 27-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda sert savunmayla giren Gaziantep Basketbol, 15. dakikayı 14 sayı farkla geçti: 37-23. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ev sahibi takım soyunma odasına 46-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 59-46 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, rakibinin farkı azaltma çabalarına Carter ve Rudd'un isabetleriyle engel oldu ve son çeyreğe 71-58 önde girdi.

Maçın son periyoduna etkili başlayan Neptunas, 9-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 71-67. Etkili oyunu sürdüren konuk ekip, maçın bitimine 2 dakika kala üstünlüğü yakaladı: 80-81. Kalan bölüm oldukça çekişmeli geçerken iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve maçın normal süresi 85-85 eşitlikle sonuçlandı.

Uzatma bölümünde rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla skora dönüştüren Gaziantep Basketbol, parkeden 98-94 galip ayrıldı.

Bu arada maçın 41.27 dakikası oynanırken hakemler sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Neptunas Başantrenörü Kazsy Maksvytis'i diskalifiye etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Gaziantep Basketbol adına 31 sayı üreten Rudd oldu.