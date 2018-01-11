Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 72-53 yenildi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 72-53 yenildi.

Tenerife kentinde oynanan ve ilk periyodunu İspanyol ekibin 15-13 üstün geçtiği maçın devresi, 34-34 berabere sona erdi.

Üçüncü periyodu 55-48 önde tamamlayan Iberostar Tenerife, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 72-53 kazandı.

Gaziantep Basketbol, bu sonuçla grupta sekizinci mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi takım ise sekizinci kez salondan galibiyetle ayrıldı.

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