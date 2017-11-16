Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka 6. haftayı galibiyetle kapatırken, Gaziantep Basketbol mağlup oldu.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka 6. haftayı galibiyetle kapatırken, Gaziantep Basketbol mağlup oldu.
Pınar Karşıyaka, A Grubu'nda Rusya ekibi Enisey'i 97-81 yendi. Grupta 5. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu. B Grubu'nda Movistar Estudiantes'i 82-80'lik skorla geçen Banvit ise üçüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda konuk olduğu Alman temsilcisi Telekom Baskets'i 74-73 yendi. Art arda 5. galibiyetini alan Beşiktaş, grupta ilk sırada bulunuyor.
Haftayı mağlubiyetle kapatan tek Türk temsilcisi Gaziantep Basketbol ise Almanya'da MHP Riesen'e 86-74 yenildi.
Fransız haftası
Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Türk temsilcileri Fransız ekipleriyle karşılaşacak.
Gaziantep Basketbol, 5 Aralık Salı günü Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise SIG Strasbourg'a konuk olacak. Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Gruplar
Organizasyonda 6. maçlar sonrasında A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda son puan durumu şöyle:
A Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Monaco
|6
|6
|0
|501
|381
|12
|2.
|Pınar Karşıyaka
|6
|5
|1
|551
|524
|11
|3.
|EWE Baskets
|6
|4
|2
|540
|510
|10
|4.
|Dinamo Sassari
|6
|2
|4
|492
|504
|8
|5.
|Murcia
|6
|2
|4
|458
|485
|8
|6.
|Enisey
|6
|2
|4
|465
|502
|8
|7.
|Juventus Utena
|6
|2
|4
|468
|521
|8
|8.
|UNET Holon
|6
|1
|5
|457
|505
|7
B Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Neptunas
|6
|5
|1
|531
|450
|11
|2.
|Iberostar Tenerife
|6
|5
|1
|481
|401
|11
|3.
|MHP Riesen
|6
|5
|1
|523
|444
|11
|4.
|Ventspils
|6
|3
|3
|446
|449
|9
|5.
|Elan Chalon
|6
|2
|4
|427
|436
|8
|6.
|Gaziantep Basketbol
|6
|2
|4
|462
|545
|8
|7.
|PAOK
|6
|1
|5
|419
|482
|7
|8.
|SikeliArchivi Capo d'Orlando
|6
|1
|5
|363
|445
|7
C Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Umana Reyer
|6
|5
|1
|514
|475
|11
|2.
|SIG Strasbourg
|6
|4
|2
|461
|444
|10
|3.
|Banvit
|6
|4
|2
|477
|464
|10
|4.
|Movistar Estudiantes
|6
|3
|3
|484
|471
|9
|5.
|medi Bayreuth
|6
|3
|3
|493
|481
|9
|6.
|AEK
|6
|3
|3
|517
|507
|9
|7.
|Rosa Radom
|6
|1
|5
|422
|473
|7
|8.
|Petrol Olimpija
|6
|1
|5
|449
|502
|7
D Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Beşiktaş Sompo Japan
|6
|5
|1
|449
|393
|11
|2.
|Nanterre
|6
|5
|1
|486
|441
|11
|3.
|CEZ Nymburk
|6
|3
|3
|473
|460
|9
|4.
|Sidigas Avellino
|6
|3
|3
|448
|438
|9
|5.
|Aris
|6
|3
|3
|399
|439
|9
|6.
|Stelmet Zielona
|6
|2
|4
|447
|460
|8
|7.
|Oostende
|6
|2
|4
|408
|448
|8
|8.
|Telekom Baskets
|6
|1
|5
|432
|463
|7