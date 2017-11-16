Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka 6. haftayı galibiyetle kapatırken, Gaziantep Basketbol mağlup oldu.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 4 Türk temsilcisinden Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka 6. haftayı galibiyetle kapatırken, Gaziantep Basketbol mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka, A Grubu'nda Rusya ekibi Enisey'i 97-81 yendi. Grupta 5. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu. B Grubu'nda Movistar Estudiantes'i 82-80'lik skorla geçen Banvit ise üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda konuk olduğu Alman temsilcisi Telekom Baskets'i 74-73 yendi. Art arda 5. galibiyetini alan Beşiktaş, grupta ilk sırada bulunuyor.

Haftayı mağlubiyetle kapatan tek Türk temsilcisi Gaziantep Basketbol ise Almanya'da MHP Riesen'e 86-74 yenildi.

Fransız haftası

Lige verilecek 2 hafta aranın ardından Türk temsilcileri Fransız ekipleriyle karşılaşacak.

Gaziantep Basketbol, 5 Aralık Salı günü Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise SIG Strasbourg'a konuk olacak. Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Gruplar

Organizasyonda 6. maçlar sonrasında A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.

Gruplarda son puan durumu şöyle:

A Grubu

Sıra Takım O G M A Y P
1. Monaco 6 6 0 501 381 12
2. Pınar Karşıyaka 6 5 1 551 524 11
3. EWE Baskets 6 4 2 540 510 10
4. Dinamo Sassari 6 2 4 492 504 8
5. Murcia 6 2 4 458 485 8
6. Enisey 6 2 4 465 502 8
7. Juventus Utena 6 2 4 468 521 8
8. UNET Holon 6 1 5 457 505 7


B Grubu

Sıra Takım O G M A Y P
1. Neptunas 6 5 1 531 450 11
2. Iberostar Tenerife 6 5 1 481 401 11
3. MHP Riesen 6 5 1 523 444 11
4. Ventspils 6 3 3 446 449 9
5. Elan Chalon 6 2 4 427 436 8
6. Gaziantep Basketbol 6 2 4 462 545 8
7. PAOK 6 1 5 419 482 7
8. SikeliArchivi Capo d'Orlando 6 1 5 363 445 7


C Grubu

Sıra Takım O G M A Y P
1. Umana Reyer 6 5 1 514 475 11
2. SIG Strasbourg 6 4 2 461 444 10
3. Banvit 6 4 2 477 464 10
4. Movistar Estudiantes 6 3 3 484 471 9
5. medi Bayreuth 6 3 3 493 481 9
6. AEK 6 3 3 517 507 9
7. Rosa Radom 6 1 5 422 473 7
8. Petrol Olimpija 6 1 5 449 502 7


D Grubu

Sıra Takım O G M A Y P
1. Beşiktaş Sompo Japan 6 5 1 449 393 11
2. Nanterre 6 5 1 486 441 11
3. CEZ Nymburk 6 3 3 473 460 9
4. Sidigas Avellino 6 3 3 448 438 9
5. Aris 6 3 3 399 439 9
6. Stelmet Zielona 6 2 4 447 460 8
7. Oostende 6 2 4 408 448 8
8. Telekom Baskets 6 1 5 432 463 7

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