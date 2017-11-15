Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Bonn ArenaHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Petr Hurusa (Çekya), Martin Horozov (Bulgaristan)Telekom Baskets: Durisic 15, Gamble 12, Dileo 3, Bartolo 9, Mayo 14, Curry 3, Klein 3, Breunig 8, Hill 6Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Strawberry 8, Diebler 11, Weems 14, Sertaç Şanlı...

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Salon: Bonn Arena

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Petr Hurusa (Çekya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Telekom Baskets: Durisic 15, Gamble 12, Dileo 3, Bartolo 9, Mayo 14, Curry 3, Klein 3, Breunig 8, Hill 6

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Strawberry 8, Diebler 11, Weems 14, Sertaç Şanlı 6, Muratcan Güler, Clark 6, Erkan Veyseloğlu, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 4, Lima 14, Semih Erden

1. Periyot: 23-30

Devre: 41-44

3. Periyot: 63-52

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Alman temsilcisi Telekom Baskets'i 74-73 yendi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Japan 5. galibiyetini elde ederken, Telekom Baskets 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Bartolo ve Mayo'nun basketleriyle başlayan Telekom Baskets, 3. dakikada 9-4 öne geçti. Strawberry ve Lima'nın aynı dakika içerisinde bulduğu isabetlerle eşitliği yakalayan (9-9) Beşiktaş Sompo Japan, Boatright ve Weems'in sayılarıyla 7. dakikada üstünlüğü sağladı: 15-19. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 30-23 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 12. dakikada farkı çift hanelere (23-33) çıkartarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, çeyreğin ilk 5 dakikasını da 39-32 üstün geçti. Kalan bölümde Telekom Baskets, Bartolo, Gamble ve Durisic ile farkı azaltsa da soyunma odasına Beşiktaş Sompo Japan 44-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, Mayo ve Gamble'ın isabetleriyle 23. dakikada öne geçti: 45-44. Yaptığı sert savunmayla periyodun ilk 4 dakikasında Beşiktaş Sompo Japan'a sayı şansı tanımayan Telekom Baskets, Breunig ve Klein'in sayılarıyla 29. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 58-46. Alman temsilcisi, son periyoda 63-52 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi önderliğinde ürettiği skorlarla 33. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 66-61. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda Weems önderliğinde skor üreten siyah-beyazlılar, 39. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 73-72. Kalan bölümde rakibinin hücumlarını etkili savunmasıyla engelleyen ve bitime 4 saniye kala Boatright ile öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 74-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Telekom Baskets adına 15 sayı kaydeden Durisic olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Weems ve Lima 14'er sayı kaydetti.

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