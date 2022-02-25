Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Haberler
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe Safiport, çeyrek finalde Fransa'nın BLMA takımıyla eşleşti.

Son 8 mücadelesinde iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek. Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda yarı finalde Beretta Famila Schio-Perfumerias Avenida eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport, BLMA'yı 8 Mart'ta yapılacak ilk maçta İstanbul'da ağırlayacak. İkinci karşılaşma, 15 Mart'ta Fransa'da yapılacak, gerekirse üçüncü mücadele ise 18 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Ligde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Sopron Basket (Macaristan) - USK Prag (Çekya)

Perfumerias Avenida (İspanya) - Beretta Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Safiport (Türkiye) - BLMA (Fransa)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Beretta Famila, Fenerbahçe, basketbol, Fransa, Spor, Haberler

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