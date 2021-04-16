Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Carsten Straube (Almanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 7, Sabally 20, Iagupova 26, McBride 12, Vaughn 10, Zandalasini 9, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Nicholls, Stokes,UMMC Ekaterinburg: Vandersloot...

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Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 7, Sabally 20, Iagupova 26, McBride 12, Vaughn 10, Zandalasini 9, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Nicholls, Stokes,

UMMC Ekaterinburg: Vandersloot 2, Meesseman 3, Stewart 17, Quigley 27, Griner 16, Torrens 10, Beglova, Jones 6, Vadeeva 7

1. Periyot: 21-22

Devre: 48-55

3. Periyot: 61-68

Basketbol FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 88-84 yenerek finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası 10-10 eşitlikle geçildi. Thomas ve Iagupova ile etkili olan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Stewart ve Quigley ile toplam 18 sayı bulan UMMC Ekaterinburg, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo dış atışlardan 5 isabet buldu. Ancak Vadeeva ve Torrens'in kritik basketleriyle sarı-lacivertlilerin maça ortak olmasına izin vermeyen, Jones ile de pota altını etkili kullanan UMMC Ekaterinburg soyunma odasına 55-48 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında UMMC Ekaterinburg, Stewart'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 21. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-58. Fenerbahçe Öznur Kablo, Thomas ve McBride'ın isabetli dış atışlarıyla 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 57-60. Kalan bölümde skor üretmekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe karşısında Griner ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan Rus temsilcisi, final periyoduna 68-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Öznur Kablo, 34. dakikada 10 sayı (65-75) geride olduğu müsabakada Sabally ve Iagupova'nın peş peşe kaydettiği basketlerle rakibinin hızını kesti. Bu bölümde UMMC Ekaterinburg'un sadece 4 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertliler, Vaughn'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 37. dakikada skorda dengeyi sağladı: 79-79. Kalan bölümde basit hatalar yapan Fenerbahçe karşısında pota altından kritik basketler bulan UMMC Ekaterinburg, bitime 58 saniye kala 5 sayılık avantaj yakaladı: 81-86. Maçı bırakmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Iagupova'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 13 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 84-86. Son bölümde Quigley ile kullandığı serbest atışlarda hata yapmayan UMMC Ekaterinburg, karşılaşmadan 88-84 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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