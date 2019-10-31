"Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi" başlıklı haberimizde organizasyonun adı için sehven "Avrupa...

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 70-65 yenildi.

31.10.2019 22:16

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'e 70-65 yenildi.

Krasnoyarsk'ta oynanan karşılaşmada, maça iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor ilk seti 21-14 önde bitirse de ikinci sette kötü performans sergileyince devreye 31-37 geride girdi. Üçüncü çeyreği 47-41 üstün geçen ev sahibi ekip, mücadeleyi 70-65 kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.