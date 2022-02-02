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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda konuk olduğu Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 63-57 mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda konuk olduğu Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 63-57 mağlup etti.

Turnuvada geçen hafta çeyrek finali garantileyen sarı-lacivertli ekip, Kursk kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-16, devreyi de 42-33 üstün tamamladı.

Rakibinin farkı azaltma çabalarına karşın üçüncü periyodu 50-48 önde geçen Fenerbahçe Safiport, mücadeleden 63-57 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda 21 sayı, 15 ribauntla Elizabeth Williams, 12 sayı, 12 ribauntla da Alina Iagupova galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a çıkaran Fenerbahçe Safiport, son maçı öncesi grubu lider tamamlamayı garantiledi. Rusya ekibi ise gruptaki altıncı yenilgisini yaşadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Dynamo Kursk, Fenerbahçe, basketbol, Rusya, Spor, Haber

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