Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımına 71-62 yenildi.

Espace François Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu, 14-14 sonuçlandı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Basket Landes, ilk yarıyı 38-29 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 52-40 üstünlükle geçtiği müsabakadan 71-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13. maçında 8. mağlubiyetini yaşarken, Basket Landes ise 12. karşılaşmasında 5. kez kazandı.