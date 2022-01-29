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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-59 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-59 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-11 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına 43-30 üstün gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Safiport, üçüncü periyodunu 66-47 önde geçtiği mücadeleden 23 sayı farkla 82-59 galip ayrıldı.

Kayla McBride 22 sayı, 6 ribaunt, Satou Sabally 18 sayı, 14 ribauntla sarı-lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sonuçla 12 maçta 9 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Safiport, çeyrek final bileti aldı. Sopron Basket ise 5. yenilgisini yaşadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Macaristan, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haber

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