Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 73-44 yenildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 73-44 yenildi.
Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 44-26 üstün gitti.
Galatasaray ikinci yarıda farkı indirmeye çalışsa da üçüncü periyodu 55-42 önde geçen Sopron Basket, mücadeleden 29 sayı farkla 73-44 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Sopron Basket 8. galibiyetini aldı, Galatasaray ise 7. yenilgisini yaşadı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor