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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 73-44 yenildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında konuk olduğu Macaristan ekibi Sopron Basket'e 73-44 yenildi.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 44-26 üstün gitti.

Galatasaray ikinci yarıda farkı indirmeye çalışsa da üçüncü periyodu 55-42 önde geçen Sopron Basket, mücadeleden 29 sayı farkla 73-44 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sopron Basket 8. galibiyetini aldı, Galatasaray ise 7. yenilgisini yaşadı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Galatasaray, Macaristan, basketbol, Spor, Haber

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