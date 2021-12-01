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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 76-73 yenildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 76-73 yenildi.

Ev sahibi ekip, Schio kasabasındaki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-13 önde geçti. Fakat sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda farkı 3 sayıya (39-36) indirdi.

Son 10 dakikaya 58-53 üstünlükle giren Beretta Famila Schio, karşılaşmayı da 76-73 kazandı.

Galatasaraylı Davis, 24 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Beretta Famila Schio'da 5 oyuncu çift haneli skor üretti.

Galatasaray, gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Beretta Famila Schio ise 4. galibiyetini aldı.

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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