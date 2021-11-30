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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7. haftasında yarın Galatasaray, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya konuk olacak, Fenerbahçe ise Safiport ise Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u ağırlayacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7. haftasında yarın Galatasaray, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya konuk olacak, Fenerbahçe ise Safiport ise Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u ağırlayacak.

Gruptaki son 4 maçını da kazanarak liderliğe yükselen Galatasaray, İtalya'nın Schio şehrindeki Palazzetto Livio Romare Salonu'nda Beretta Famila Schio ile TSİ 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekibin grubunda 4 galibiyet ile 2 yenilgisi bulunurken, 3'er galibiyet ve yenilgi alan İtalyan temsilcisi 4. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Safiport'un konuğu Dynamo Kursk

Fenerbahçe Safiport, Rusya'nın Dynamo Kursk takımını konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki son maçından galibiyetle ayrılan ve oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ile 3 yenilgi alan Fenerbahçe Safiport, 7. sırada bulunuyor.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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