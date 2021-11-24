Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)Galatasaray: Williams 15, Pelin Bilgiç, Melis Gülcan 8, Krajisnik 15, Steinberga 27, Davis, Merve Aydın 2, Gizem Başaran Turan, Sude YılmazSopron Basket: Brooks...

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi ( Norveç ), Yasmina Alcaraz Moreno ( İspanya ), Ivana Ivanovic ( Sırbistan )

Galatasaray : Williams 15, Pelin Bilgiç, Melis Gülcan 8, Krajisnik 15, Steinberga 27, Davis, Merve Aydın 2, Gizem Başaran Turan, Sude Yılmaz

Sopron Basket: Brooks 2, Hatar 19, January 10, Williams 16, Fegyverneky 2, Peddy 4, Jovanovic 3, Aliz Varga 3, Gaye 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 42-34

3. Periyot: 56-40

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibini 67-61 yendi.

Galatasaray bu sonuçla grupta 4. galibiyetini elde ederken, Sopron Basket ise 2. kez mağlup oldu.

Galatasaray'da Babel ayrılığın fitilini ateşledi! Oynamak istediği ligi bile açıkça dile getirdi

Galatasaray'da Babel ayrılığın fitilini ateşledi! Oynamak istediği ligi bile açıkça dile getirdi

 Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak

Fatih Terim'in sözlerini boşa çıkaracak bomba iddia: FIFA, Mohamed'in sözleşmesini onaylamayacak

 Galatasaray'da kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak! İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu

Galatasaray'da kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak! İşte Fatih Terim'in üzerini çizdiği 5 futbolcu

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title