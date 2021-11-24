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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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