Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, VBW Arka Gdynia ile deplasmanda, Galatasaray ise Sopron Basket ile sahasında karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport, Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia ile Gdynia Salonu'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ise Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede Macaristan'ın Sopron Basket ekibini ağırlayacak.

Geride kalan 5 hafta sonunda Galatasaray 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 8 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 7 puanla yedinci sırada yer alıyor.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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