Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

18.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:14
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son maçında İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına deplasmanda 84-46 yenildi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son maçında İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına deplasmanda 84-46 yenildi.

Kursk şehrinde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-14'lük skorla İzmit Belediyespor önde bitirse de devre arasına ev sahibi takımın 35-28 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede farkı açan Dinamo Kursk, üçüncü periyodunu 58-34 önde tamamladığı mücadeleden 38 sayı farkla 84-46 galip ayrıldı.

Gruptaki 6 maçını da kaybeden İzmit Belediyespor, son sırada yer aldı. Üç galibiyete ulaşan Dinamo Kursk ise grupta İspanya ekibi Perfumerias Avenida'nın ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve bir diğer Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile eşleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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