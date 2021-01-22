Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

22.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:05
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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