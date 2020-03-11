SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Spor
Olcay Çakır, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Makedonya, Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi...

11.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:38
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun

Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10

1. Periyot: 31-19

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-53

Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi Spor
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Spor
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerinden olan firmanın tesisi, icradan yarı fiyatına satıldı Spor
Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerinden olan firmanın tesisi, icradan yarı fiyatına satıldı
Babacan'ın parti tanıtımını yaptığı otelde 19 yıllık 'AK Parti' detayı Spor
Babacan'ın parti tanıtımını yaptığı otelde 19 yıllık "AK Parti" detayı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal...
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması,...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Levent Can Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 22:35:15. #1.14#