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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 10, Meltem Avcı 7, Bentley 18, Feride Akalan 3, İlayda Güner 4, Sanders 16, Marginean 10Castors...

19.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:22
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Maka Kupatadze (), Stylianos Simeonidis (), Maria Ignatiou ()

ÇBK Belediyespor: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 10, Meltem Avcı 7, Bentley 18, Feride Akalan 3, İlayda Güner 4, Sanders 16, Marginean 10

Castors Braine: Diawakana 2, Ortiz 2, Wallace 4, Davis 23, Treffers 6, Grezesinski, Siksniute 5, Handy 8, Mbaka 10

1. Periyot: 11-17

Devre: 31-36

3. Periyot: 52-46

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 yendi.

Kaynak: AA
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